O Campeonato Gaúcho e qualquer outra atividade do futebol do Estado do Rio Grande do Sul está suspenso nos próximos 15 dias. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) anunciou esta decisão nesta segunda-feira (16) após uma reunião com dirigentes dos clubes na sede da entidade em Porto Alegre para discutir os efeitos da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19.



"Após uma reunião com membros da primeira divisão e integrantes da Divisão de Acesso, decidimos não apenas suspender o Gauchão, como também toda e qualquer atividade do futebol gaúcho nos próximos 15 dias. As competições que não iniciaram terão o seu começo prorrogado. A partir daí, nos reuniremos novamente e tomaremos uma nova decisão com a ajuda de um infectologista que a Federação está trazendo", relatou o presidente da FGF, Luciano Hocsmann, em entrevista coletiva após a reunião.



A possibilidade de cancelamento do Campeonato Gaúcho é uma hipótese que existe dentro da entidade. "Não se pode descartar isso porque não sabemos como estará a situação nos próximos dias, se melhor ou pior. Não sabemos se teremos datas. Na parte da Divisão de Acesso nós teríamos como agilizar os jogos", ponderou o dirigente.



Hocsmann explicou ainda que não está previsto o pagamento de novas cotas aos clubes que integram a primeira divisão. "Eles têm que entender que não são apenas os clubes que perdem financeiramente, a Federação também é atingida. Tenho certeza de que a CBF ponderou esta questão financeira. Essa é a menor questão em que a gente precisa pensar. Nós temos que agir com responsabilidade e cautela", resumiu.



A realização de treinamentos durante este período de suspensão do Campeonato Gaúcho caberá aos clubes, segundo Hocsmann. "Até estive conversando isso com o presidente do Sindicato dos Atletas porque os treinos são quase como uma situação de jogo, só que sem público. Daí é uma decisão particular de cada equipe, de como irá se organizar em relação a isso", explicou.



A competição para depois da terceira rodada do segundo turno. Internacional e Grêmio lideram suas respectivas chaves e fariam neste sábado mais um clássico Gre-Nal em 2020 - seria o terceiro -, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.