Esporte Após reunião, Ferj sugere volta do Carioca com Flamengo x Bangu nesta quinta (18) Antecipação da partida é porque as equipes se consideram prontas para entrar em campo. Tudo dependerá agora da aprovação das autoridades para o protocolo de segurança elaborado

O Campeonato Carioca pode voltar a ser disputado já nesta semana. Após mais de oito horas de Conselho Arbitral, que foi encerrado na madrugada desta terça-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e a maioria dos clubes aprovaram a proposta de retomada da competição a partir deste sábado, com a possibilidade de antecipação do jogo entre Bangu e...