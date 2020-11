Esporte Após reunião, Enderson Moreira é demitido pelo Goiás Técnico encerra terceira passagem pelo clube, desta vez sem vencer uma partida sequer

Enderson Moreira não é mais técnico do Goiás. O treinador de 49 anos foi demitido na noite desta terça-feira (17), em reunião, três dias após derrota para o Athetico-PR, na Serrinha, pela 21ª rodada do Brasileirão. A equipe esmeraldina é lanterna da competição nacional, com 12 pontos, e não vence há 11 jogos. O último triunfo ocorreu no dia 13 de setembro, contra o I...