Após reunião com presidente, Ariel Mamede se diz motivado para assumir o Vila

O técnico Ariel Mamede admitiu estar motivado para o trabalho no Vila Nova. Na tarde desta quarta-feira (11), o treinador foi anunciado pelo clube e se reuniu com o presidente Hugo Jorge Bravo. “É a única função na parte técnica do clube que eu não tinha exercido. Fico feliz pela oportunidade e sei da responsabilidade que o momento proporciona, estou motivado”, disse ...