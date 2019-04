Esporte Após reunião com Barbieri, presidente esmeraldino conversa com jogadores Marcelo Almeida se encontrou com elenco antes do treino desta terça-feira para realizar cobranças

O início da semana no Goiás vem sendo de cobranças. Após se reunir com o técnico Maurício Barbieri na noite desta segunda-feira (15), o presidente Marcelo Almeida se encontrou com os jogadores antes do treinamento da tarde desta terça-feira (16), na Serrinha. Em reunião que durou mais de 40 minutos, o dirigente cobrou atitude do time para o jogo da volta diante do Atl...