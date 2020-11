Esporte Após retorno, Victor Andrade volta a sentir dores e pode desfalcar Goiás Atacante ficou fora por um mês e se queixou de dor muscular na coxa após derrota para o São Paulo e está entregue ao departamento médico do Goiás

De volta ao time na derrota para o São Paulo, o atacante Victor Andrade voltou para o departamento médico do clube e preocupa para o jogo contra o Athletico-PR. No Morumbi, Victor Andrade jogou pouco mais de 20 minutos após entrar no lugar de Douglas Baggio, aos 30 minutos do 2º tempo. O jogadodor se queixou de dores no músculo adutor da coxa esquerda e já inicio...