Esporte Após retorno da Bahia, Goiás tem clima de cobrança interna Episódio da troca de nome de atacante e forma como empate foi cedido são aspectos criticados pela direção

Apesar da posição dentro do grupo de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás não navega somente em mares tranquilos. O desempenho esmeraldino no empate com o Vitória-BA, aliado a uma situação administrativa, gerou ambiente para cobranças internas na Serrinha. No entanto, a diretoria esmeraldina trata o assunto como uma situação normal dentro de um clube que...