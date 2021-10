Esporte Após retomada, Vila Nova cede empate ao Brasil-RS Time colorado não consegue sustentar vantagem em reinício de jogo e volta com empate de Pelotas

O Vila Nova deixou escapar a vitória parcial que tinha sobre o Brasil de Pelotas ao ceder o empate, por 1 a 1, no complemento da partida disputada no Estádio Bento Freitas. Com o resultado, o Tigre fica na 13ª colocação com 38 pontos. O Xavante segue como lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro com 20 pontos somados. Colorados e xavantes voltaram ao gramado do Ben...