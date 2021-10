Esporte Após retomada, Goiatuba vence o Goiânia no Olímpico Jogo teve de ser remarcado, após forte chuva que caiu em Goiânia na noite de quarta-feira (20)

O Goiatuba venceu o Goiânia, no Olímpico, por 2 a 0 na retomada do duelo, que iniciou na quarta-feira (20) e terminou na manhã desta quinta (21). Os gols foram marcados no segundo tempo, por Everton, aos 11 minutos, e Zizu, aos 50 minutos da partida válida pela 6ª rodada da Divisão de Acesso. A partida começou na noite de quarta, mas foi interrompido após forte chuva que caiu em Goiânia durante a disputa do jogo. Segundo o CIMEHGO/SEMAD, foram cerca de 48,0 mm no interval...