Esporte Após resolver problemas com a documentação, Mosquito é anunciado no Vila Nova Clube colorado chegou a confirmar o empréstimo do atacante no dia 24 de abril, mas deletou anúncio das redes sociais

O Vila Nova anunciou de forma oficial a contratação do atacante Gustavo Mosquito, que pertence ao Corinthians. O jogador chega por empréstimo até o final da temporada e já está treinando com a equipe desde o final de abril. A contratação do atleta foi anunciada pelo Tigre, no dia 24 do mês passado, mas as publicações foram deletadas. A direção colorada explicou que oc...