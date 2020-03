Esporte Após rescisões, Vila Nova não teme novas ações trabalhistas Clube alega “força maior”, por causa da pandemia do coronavírus e problemas financeiros, para liberar jogadores antes dos términos dos contratos

A semana do Vila Nova teve seis rescisões de jogadores divulgadas pelo clube. Os dois primeiros foram o lateral Crystian e o volante Francesco. Neste sábado (21), o Tigre anunciou as saídas de mais quatro atletas: Wallace (goleiro), Liel (volante), Celsinho (meia) e Dimba (atacante). A direção colorada não teme sofrer novas ações trabalhistas, processos que são um dos principais problemas jurídicos da agremiação. Com exceção de Crystian, todos os outros ...