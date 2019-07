Esporte Após renovação, Wesley Matos espera clássico diferente contra o Dragão Zagueiro do Vila Nova tem histórico recente ruim contra Atlético

Após semana conturbada envolvendo negociações por uma possível saída seguida de renovação contratual, o zagueiro Wesley Matos quer virar o foco para o clássico contra o Atlético, neste sábado (13), pela Série B do Campeonato Brasileiro. O defensor, de 33 anos, vive histórico recente ruim contra o Dragão e quer mudar esse panorama. No jogo de ida da semifinal do Cam...