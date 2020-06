Esporte Após reduzir salários e demitir, Flamengo conta com novo patrocínio para reagir Acordo com a empresa Amazon deve render cerca de R$ 40 milhõe aos cofres do time carioca, entre julho deste ano até o final de 2021

Dono do elenco mais caro do Brasil, o Flamengo conta com uma carta na manga para sair um pouco do aperto durante a paralisação do futebol causada pela pandemia do novo coronavírus. O clube carioca está para fechar uma série de novos acordos de patrocínios e o principal deles será capaz de ajudar bastante nas contas. Um acordo com a Amazon deve render cerca de R$ 40 m...