Esporte Após reavaliação, Raniel será transferido para hospital em São Paulo Atacante do Santos foi diagnosticado com trombose venosa profunda e foi internado, em Goiânia, no sábado (3). Previsão é que o jogador seja transferido às 11h30

O atacante Raniel, do Santos, será transferido para São Paulo neste domingo (4). A previsão é que o jogador seja encaminhado para o Hospital Sírio Libanês, às 11h30. No sábado pela manhã (3), o atleta de 24 anos foi internado em Goiânia após ter sido diagnosticado com trombose venosa profunda (TVP) na perna direita. O time paulista encara o Goiás pela 13ª rodada da Série A, ...