Esporte Após reabertura, autódromo de Goiânia tem calendário cheio até o fim do ano Entre provas locais e nacionais, 20 disputas estão marcadas entre agosto e dezembro. Tendência é que, até o fim de 2020, espaço não receba público por causa da pandemia do novo coronavírus

Em meio à pandemia do novo coronavírus e após a flexibilização das atividades pelo governo de Goiás, o autódromo de Goiânia terá, a partir de agosto, provas em todos os finais de semana até o fim de 2020, exceto nas eleições e no último do ano, entre o Natal e o réveillon. São 20 disputas agendadas e apenas duas ainda precisam ser confirmadas. A tendência é de q...