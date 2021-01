Esporte Após Réveillon, dez jogadores do Fortaleza testam positivo para Covid-19 De acordo com o clube, houve a confirmação com contraprova em todos os casos. Infectados só devem ficar à disposição no dia 17, contra o Inter

Dez jogadores do Fortaleza foram diagnosticados com o novo coronavírus e devem virar desfalque para, ao menos, as duas próximas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro -contra Sport, nesta quarta-feira (6), e Grêmio, no sábado (9). O clube não divulgou os nomes dos atletas. A primeira testagem do ano foi realizada no sábado (2), após dois dias de recesso para a...