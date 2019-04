Esporte Após queda no Goiano, Vila Nova busca sucesso na Copa do Brasil Time colorado recebe o Bragantino-PA, nesta terça-feira (16), às 20 horas, no Estádio Olímpico, pela 3ª fase da competição nacional

Nove dias após sofrer a eliminação no Campeonato Goiano, o Vila Nova volta a campo nesta terça-feira (16) à noite para defender a sua permanência em outra competição. O Tigre recebe o Bragantino-PA, às 20 horas, no Estádio Olímpico, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Além de recuperar a autoestima abalada com a queda no Estadual, o colorado carregará a responsabilidade de ser o último...