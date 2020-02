Esporte Após queda na Copa do Brasil, Vila Nova fica com calendário restrito Vila Nova é eliminado pela Ponte Preta, nos pênaltis, e terá só Goianão e Série C pela frente em 2020

A eliminação na Copa do Brasil, nesta quinta-feira (27), pela Ponte Preta, fez com que o Vila Nova deixasse de ganhar a sonhada premiação de R$1,5 milhão da CBF. Além de ficar restrito à disputa do Goianão nos dois próximos meses, o time perde a chance de rechear os cofres. Fora da Copa do Brasil, o calendário do Vila Nova se restringe à duas competições no ano: Campeon...