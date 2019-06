Esporte Após queda do Equador, Arboleda revela que 'há possibilidade' de deixar São Paulo

O zagueiro Robert Arboleda vive um clima de despedida duplo no atual momento da carreira. Isso porque ele foi eliminado da Copa América com a seleção do Equador, que empatou contra o Japão, em Belo Horizonte, e não conseguiu a classificação à próxima fase, deixando o torneio após a fase de grupos. Mais do que isso, no entanto, o atleta surpreendeu ao admitir, após o e...