Esporte Após queda do Atlético-GO, quartas da Copa do Brasil são definidas Dragão foi o último clube do Estado a deixar a competição, nas oitavas de final. Inter, que eliminou o rubro-negro, pega o América-MG

São Paulo e Flamengo vão fazer o principal confronto das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo foi definido em sorteio realizado pela CBF nesta sexta-feira (6), no qual o Palmeiras também conheceu o seu próximo adversário. A equipe alviverde vai encarar o Ceará. Recentemente, a equipe do Morumbi encarou o time rubro-negro pelo Campeonato Brasileiro, e cons...