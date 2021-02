Esporte Após quebrar tabu, Aparecidense quer evitar Atlético-GO e Vila Nova na semi Depois de eliminar o Goiás pela primeira vez, Camaleão, do técnico Thiago Carvalho, comemora feito e prefere sair da rota dos clubes de Goiânia na próxima fase

Após a classificação da Aparecidense sobre o Goiás, na Serrinha, o técnico Thiago Carvalho comemorou o feito e vai torcer para fugir de Atlético-GO e, hipoteticamente, do Vila Nova na fase semifinal do Campeonato Goiano. Foi a primeira vez que o Camaleão conseguiu superar os esmeraldinos em duelos eliminatórios. Desde que voltou à elite do Campeonato Goiano, em ...