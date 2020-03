Esporte Após quatro rodadas, Iporá volta a vencer e se reabilita em casa Gol da vitória foi marcado pelo volante Bosco, na etapa final, e resultado garante o Lobo Guará entre os oito melhores

O Iporá precisava da vitória em casa, na tarde deste domingo (1), sobre o Grêmio Anápolis, para se reabilitar. O time iporaense teve dificuldades para chegar ao gol, mas acabou marcando aos 34 minutos do segundo tempo, em jogo disputado no Estádio Ferreirão, em Iporá. O gol foi do volante Bosco, na etapa final, e o resultado garante o Lobo Guará entre os oito melhor...