Esporte Após quatro pontos fora, lateral do Atlético espera pontuar por objetivo Jogador pede concentração na partida diante do Figueirense, lanterna da Série B e que vive problemas financeiros e de gestão

O lateral esquerdo Nicolas, titular do Atlético desde o Goianão, considera importante o Dragão ter pontuado nos dois jogos fora de casa: triunfo sobre Criciúma 1 a 0) e empate com Vitória (0 a 0). Agora, pede concentração total na partida diante do Figueirense, lanterna da Série B e com sérios problemas financeiros e de gestão no clube. "Foram resultados import...