Esporte Após quase quatro meses, Jorge Sampaoli abre treino do Santos no CT Rei Pelé Durante as competições que foram disputadas, antes da Série A, treinador tinha o hábito de fechar todas as atividades

O técnico argentino Jorge Sampaoli "amoleceu" as suas regras nesta segunda-feira (29). Pela primeira vez após quase quatro meses, permitiu que os jornalistas acompanhassem o treinamento do Santos, no CT Rei Pelé, de forma integral. Isso não acontecia desde os trabalhos de pré-temporada, em janeiro, quando o comandante ainda iniciava a preparação do time para a temporada d...