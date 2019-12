Esporte Após quase 15h de viagem, Flamengo chega ao Catar para a disputa do Mundial Um pequeno grupo de torcedores fez festa na chegada da delegação ao hotel em Doha. Eles não tiveram contato com os jogadores, mas gritaram frases de apoio aos atletas, que acenaram

Após quase 15 horas de viagem, o Flamengo chegou a Doha, no Catar, onde vai disputar o Mundial de Clubes. O avião em que estavam jogadores, comissão técnica e dirigentes do clube rubro-negro pousou por volta das 8 horas (de Brasília) deste sábado. Um pequeno grupo de torcedores fez festa na chegada da delegação ao hotel em Doha. Eles não tiveram contato com os joga...