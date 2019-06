Esporte Após punição a Vettel, Hamilton vence GP do Canadá e dispara na liderança da F-1 Indiferente à irritação do oponente e de parte do público, que o vaiou no pódio, o inglês comemorou seu quinto triunfo no ano, o sétimo no Canadá e o 78.º na carreira, e a chegada aos 162 pontos na liderança da classificação

Quando a fase é boa, tudo conspira a favor. Mais do que nunca fazendo valer a máxima, Lewis Hamilton, mesmo cruzando a linha de chegada em segundo, foi declarado vencedor do GP do Canadá, neste domingo (9), devido a uma punição ao alemão Sebastian Vettel, que terminou à frente do britânico na sétima etapa do Mundial de Fórmula 1, mas acabou punido pelos comissários d...