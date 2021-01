Esporte Após proposta do futebol japonês, volante do Atlético-GO garante estar focado Pereira tem aproveitado bem a chances de jogar a elite nacional depois de atuar no Figueirense

O volante Pereira, de 23 anos, chegou ao Atlético-GO no final do ano passado, disputou seis jogos, marcou um gol na Série A do Brasileiro sobre o Bahia (1 a 1) e teve uma sondagem do Oita Trinita, do Japão, que não foi aceita pela diretoria do Dragão. O jogador disse que, como as negociações não foram adiante, procura estar focado nas competições disputa...