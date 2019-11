Esporte Após problemas contra o Fla, PM pede ao Goiás separação do estacionamento do Serra Dourada Clube afirma que atenderá a solicitação em relação às vagas para veículos e que já faz, com grades, a separação dos torcedores na área externa

Por meio de ofício do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE) encaminhado ao Goiás, a Polícia Militar pediu ao clube a presença de orientadores para organizar a circulação de torcedores no Serra Dourada e a separação do estacionamento do estádio para o jogo contra o Santos, neste sábado (9), a partir das 17 horas. Os problemas enfrentados pela t...