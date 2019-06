Esporte Após primeiro jogo sem sofrer gol, Jonathan diz que sistema defensivo está mais confiante Nos sete jogos já disputados na Série B, Dragão não sofreu gols apenas contra o Guarani, na vitória por 1 a 0 na última rodada

Com mais confiança no sistema defensivo, o Atlético visita o Cuiabá nesta terça-feira (11), pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro não foi vazado pela primeira na competição, na vitória, por 1 a 0, sobre o Guarani. De acordo com o lateral direito Jonathan, que será titular na partida, o mérito do Dragão não ter sofrido gols é todo do elenco atleticano. "Cria confiança no sistema defensivo, mas é preciso enfa...