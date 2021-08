Esporte Após primeiro gol, Nicolas entra na briga por artilharia do Goiás na temporada Atacante esmeraldino marcou contra o Coritiba e está a quatro gols de Vinícius Lopes, goleador do Goiás nesta temporada

Autor do gol de empate do Goiás diante do Coritiba, o atacante Nicolas comemorou seu primeiro gol com a camisa esmeraldina, mas o jogador mira ser o artilheiro do clube na temporada. A missão de Nicolas não é das mais complicadas. O jogador deve ser mantido como titular para a partida contra o Remo e está a quatro gols do artilheiro do Goiás na temporada. Desde o início do...