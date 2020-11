Esporte Após primeiro gol, Fernandão reitera confiança no Goiás Atacante acredita que o time esmeraldino possa escapar do rebaixamento

O atacante Fernandão anotou seu primeiro gol com a camisa do Goiás na derrota para o São Paulo, por 2 a 1, no Morumbi. O jogador vê evolução no trabalho da equipe e crê em uma reação da equipe nos 20 jogos que restam. Para isso, ele espera que o time todo possa ter mais atenção e seguir trabalhando firme. Com 12 pontos conquistados em 18 jogos disputados, o Goiá...