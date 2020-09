Esporte Após primeira goleada, técnico do Vila Nova ressalta solidez e eficácia Bolívar elogia desempenho da equipe colorada e fala sobre trabalho árduo para chegar ao equilíbrio

O Vila Nova obteve a primeira goleada na Série C do Brasileiro. Goleou a Imperatriz-MA, por 3 a 0, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) e alcançou a vice-liderança. O resultado foi elogiado pelo técnico Bolívar, que fez questão de elogiar o sistema defensivo - chega a quatro jogos seguidos sem sofrer gol - e o bom desempenho ofensivo. O treinador ressal...