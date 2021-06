Esporte Após pressões e polêmicas, a bola vai rolar para Copa América Torneio vem para o Brasil às pressas, passa por obstáculos, mas terá dez seleções em busca do título

A realização da Copa América de 2021 no Brasil foi um esforço feito pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) e o governo federal brasileiro para salvar uma competição que ficou sem abrigo a duas semanas de seu início. Após pressões contra a realização do torneio em território brasileiro, pelo estágio da pandemia da Covid-19 no País, a competição recebeu apoio p...