Esporte Após posse na CBF, Caboclo se reúne com Bolsonaro e debate ações sobre futebol Almoço no Palácio do Planalto teve a participação do presidente da Fifa, Gianni Infantino

No dia seguinte ao de sua posse como presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo foi recebido, nesta quarta-feira (10), pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, com quem conversou sobre programas de educação e sociais, além de ações econômicas que podem envolver o futebol. Em almoço no Palácio do Planalto, que teve a participação do pre...