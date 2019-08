Esporte Após polêmica com racismo, Malcom nega saída do Zenit e até cogita seleção russa "O que eles falam no Brasil é uma mentira. Estou feliz no Zenit", disse o atleta

O atacante brasileiro Malcom viveu dias agitados desde que foi contratado pelo Zenit St.Petersburg, da Rússia, no último dia 1.º, junto ao Barcelona. O ex-jogador do Corinthians chegou no clube em uma quinta-feira, fez apenas um treinamento e já estreou no sábado contra o Krasnodar, pelo Campeonato Russo, quando foi um dos alvos de uma manifestação sarcástica em referência a...