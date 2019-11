Esporte Após pleito conturbado, Décio Caetano se torna presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova O dirigente recebeu 70 votos do universo de 186, três conselheiros votaram em branco

O conselheiro Décio Caetano é o novo presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova para o próximo biênio. A chapa foi eleita, na noite desta segunda-feira (18), por ser a única nas eleições. No início da tarde, Lélio Júnior, candidato da oposição, desistiu da candidatura após ter recurso contra impugnação negado. O novo presidente do Conselho do Vila Nova tem ide...