Esporte Após pior desempenho no Estadual desde 1965, Goiás se volta para preparação para a Série B Alviverde foi eliminado nas quartas de final pela segunda vez consecutiva

A eliminação esmeraldina no Campeonato Goiano, após derrota e empate para o Atlético-GO nas quartas de final, deixa o foco do Goiás todo voltado para a preparação para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Pintado se debruçará sobre o planejamento para a montagem da equipe e já inicia uma intertemporada nesta terça-feira (4).Desde a reta final do Goiano de 2020, a ...