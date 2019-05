Esporte Após perder pênalti assinalado pelo VAR, Grêmio bate Atlético-MG com gol de Vizeu Com o resultado, o time chega a cinco pontos e sobe provisoriamente à 16.ª posição

O Grêmio venceu o Atlético-MG por 1 a 0, neste sábado, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória gremista foi marcado por Felipe Vizeu, que entrou após o intervalo para marcar logo no primeiro minuto do segundo tempo. O centroavante substituiu André, que perdeu pênalti assinalado pelo VAR (árbitro de v...