Esporte Após perder clássico, Atlético-GO vira página e mira sequência Dragão se prepara para jogo fora de casa, onde tem incomodado adversários. Dragão completa 30 anos do primeiro título nacional, o da Série C de 1990

O Atlético-GO diz que é preciso esquecer a derrota, por 1 a 0, no clássico com o Goiás, e olhar para frente na busca para retomar o caminho das vitórias, após dois jogos sem ganhar no Accioly - antes empatou sem gols com o Internacional. Na terça-feira (8), o presidente Adson Batista se reuniu com a comissão técnica, como é costume depois dos jogos da equipe,e há cob...