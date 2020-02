Esporte Após período sem atuar, Sandro comemora estreia no Goiás, mas alerta: “tem que ter paciência” Volante, que não jogava há oito meses, participou do primeiro tempo contra o Goianésia. Para aprimorar condição física, não viajou com time para o Paraguai

Principal contratação do Goiás para a temporada 2020, o volante Sandro finalmente estreou pelo clube. Atuou no primeiro tempo no empate em 1 a 1 com o Goianésia, no sábado (08), fato comemorado pelo atleta, que havia jogado, pela última vez, em maio do ano passado. “Foi bom demais (entrar em campo), após muito tempo sem jogar, deu para soltar um pouquinho (a mus...