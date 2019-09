Esporte Após período fora do time, Matheuzinho dá passo para a retomada no Atlético De melhor do Goianão ao banco, jogador volta ao time rubro-negro e inicia recuperação pessoal

Matheuzinho havia perdido espaço no Atlético. Retornou contra o Figueirense (vitória por 2 a 0), sexta-feira (27), no Antônio Accioly. Voltou como fez algumas vezes neste ano, na posição de segundo volante. No primeiro gol, fez o desarme e deixou Jorginho livre. Não viu o gol, por causa de pancada sofrida na jogada. Também chutou ao gol rival, se movimentou, participou de j...