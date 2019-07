Esporte Após pausa, piloto volta à pista para corrida de longa duração

A Goiânia 200, prova que será disputada no Autódromo de Goiânia, das 9 horas ao meio-dia deste domingo (28), marca o reencontro de Daniel Corrêa com as pistas. Velocidade, barulho de motor e os sinais de graxa no corpo sempre fizeram parte da vida do empresário e piloto de 33 anos e que, há dois anos e meio, se vê afastado de corridas. Por isso, voltar a competir é mo...