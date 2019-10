Esporte Após pausa nos gols, atacante do Dragão recomenda time fazendo jogo de erro zero Pedro Raul projeta jogo difícil contra o Operário-PR, em Ponta Grossa

Autor de quatro gols na Série B do Brasileiro e com dez gols marcados durante a temporada, o atacante Pedro Raul espera que o Atlético possa reencontrar o caminho das vitórias no jogo desta sexta-feira (1º de novembro), em Ponta Grossa (PR), em duelo contra o Operário, às 20h30. Beneficiado pelo empate no jogo entre Cuiabá e Coritiba (3 a 3), na terça-feira (29), o t...