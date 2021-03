Esporte Após paralisação,Tadeu deve ganhar chance como titular no Goiás Goleiro esmeraldino tem sido elogiado nos treinos e pode assumir titularidade diante do Jaraguá

O Goiás volta a campo na próxima quarta-feira (31) para enfrentar o Jaraguá, às 22 horas, no Estádio da Serrinha e poderá ter como principal novidade o goleiro Tadeu como titular. O jogador, de 29 anos, tem sido elogiado nas atividades realizadas no CT do Parque Anhanguera e conversou bastante com a diretoria do clube. Tadeu perdeu a condição de titular na ...