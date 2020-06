Esporte Após paralisação, ex-Vila Nova pode retornar aos campos na Suíça

Revelado nas categorias de base do Vila Nova, o meia Baltazar, mais conhecido por Batata, defende o Sion desde 2018, quando deixou o clube goiano rumo ao futebol suíço. Mais maduro e adaptado ao futebol europeu, o volante voltará a entrar em campo, após paralisação devido à pandemia. O jogo do retorno é contra o St. Gallen, pela 24ª rodada do Campeonato Suíço. O Sion o...