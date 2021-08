Esporte Após paralisação, Brasileiro Feminino A-1 volta com as quartas de final

A Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino ficou parada por quase dois meses devido à pausa para as Olimpíadas, mas o principal torneio nacional está de volta. As quartas de final da competição começam neste sábado (14) e serão disputadas em jogos de ida e volta.O mata-mata já inicia com uma reedição da final de 2020, entre Corinthians -o atual campeão- e Avaí/Kinderman...