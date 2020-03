Esporte Após paralisação, Atlético-GO faz treino. Clube ainda não liberou elenco Presidente Adson Batista disse que vai fazer reunião com o jurídico do clube e com a comissão técnica para só depois se manifestar sobre liberação dos jogadores

Mesmo com a paralisação do Campeonato Goiano, o elenco e a comissão técnica do Atlético foram a campo, na manhã desta quarta-feira (18), no CT do Dragão. Os atletas devem ser liberados de treinos, no início da tarde desta quarta-feira (18), isso ainda não ocorreu, segundo o presidente do clube, Adson Batista. De acordo com o dirigente, haverá uma reunião com o depa...