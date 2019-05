Esporte Após pancada na cabeça, Everton desfalca o São Paulo no jogo contra o Cruzeiro Equipes vão se enfrentar neste domingo (2 de junho), a partir das 16 horas, pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

O atacante Everton será desfalque no São Paulo para a partida contra o Cruzeiro, neste domingo (2 de junho), às 16 horas, no estádio do Pacaembu, na capital paulista, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele sofreu uma concussão cerebral ainda no primeiro tempo do jogo diante do Bahia, na última quarta-feira (29), em Salvador, pelas oitavas de final da Copa d...