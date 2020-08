Esporte Após pênalti perdido, Diego Souza tem só 1 gol em 15 jogos contra Cássio Após levar a melhor no sábado, Cássio analisou a cobrança de Diego Souza, mas evitou falar qual foi o "segredo" que ajudou a desbancar o adversário

A defesa de Cássio na Libertadores de 2012 ainda parece perseguir Diego Souza. Em novo encontro no último sábado, o atacante do Grêmio desperdiçou pênalti no empate sem gols contra o Corinthians e voltou a falhar em duelo particular contra o ídolo alvinegro. A penalidade batida para fora na noite de ontem outra vez trouxe à tona a lembrança do emblemático lance ...