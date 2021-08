Esporte Após ouro, Isaquias Queiroz aceita que é "o cara" da canoagem brasileira Feliz com o reconhecimento da torcida, Isaquias ressaltou outra vez a importância do espanhol Jesús Morlán para a sua carreira e para a canoagem nacional

As três medalhas nas Olimpíadas do Rio (duas pratas e um bronze) não foram suficientes para dar a Isaquias Queiroz uma certeza. Ele ainda considerava importante cumprir um novo ciclo para que não restassem dúvidas nem para ele nem para o público. Chegou aos Jogos de Tóquio com a pressão e a expectativa por resultados que não teve em 2016, sem a orientação do técnico q...